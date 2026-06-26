Кабо Верде и Саудитска Арабия в битка за място на елиминациите

Кабо Верде и Саудитска Арабия се изправят един срещу друг на стадион „НРГ“ в директна битка за място на 1/16-финалите. Докато дебютантът от Африка впечатли света с две равенства срещу фаворитите, Саудитска Арабия влиза в мача под огромно напрежение след тежка загуба в предишния кръг и само една спечелена точка.

Преди последните мачове ситуацията в групата "Н" е изключително завързана. Испания води с 4 точки, следвана от Уругвай и Кабо Верде с по 2 точки, докато Саудитска Арабия заема последното място с 1 точка. За „Сините акули“ математиката е ясна – победа им гарантира историческо първо преминаване на груповата фаза. Дори равенство може да се окаже достатъчно, в зависимост от изхода на срещата между Испания и Уругвай.

От друга страна, Саудитска Арабия няма право на грешка. След равенството 1:1 с Уругвай и болезненото 0:4 от Испания „Зелените соколи“ се нуждаят единствено от победата, за да съберат актив от 4 точки и да се надяват на класиране като един от най-добрите трети отбори или дори директно като втори.

Селекционерът на Кабо Верде Бубиста вероятно ще заложи на изпитаната схема 4-2-3-1, която донесе успех в дефанзивен план срещу големите сили. Очаква се Жилсон Тавареш да води атаката, подкрепян по фланговете от опитните Райън Мендес и бившият футболист на Левски Гари Родригес. В центъра на защитата Роберто Лопес и Диней Боржеш ще имат тежката задача да спрат бързите атаки на съперника.

Йоргос Донис, наставникът на Саудитска Арабия, се очаква да направи промени в дефанзивната линия след фиаското срещу Испания. Тимът вероятно ще играе в система 3-2-4-1, разчитайки на креативността на Салем Ал-Даусари и скоростта на Фирас Ал-Бурайкан. Опитният вратар Мохамед Ал-Оваис ще трябва да бъде на висота, за да предотврати изненади от страна на африканския тим.

Кабо Верде влиза в мача в отлична серия без загуба в последните си пет срещи, включително двете престижни равенства на Мондиала. Саудитска Арабия обаче показа, че може да бъде опасна, както видяхме в мача им срещу Уругвай. Сблъсъкът в Хюстън обещава да бъде истинска битка, в която тактическата дисциплина на Кабо Верде ще се изправи срещу техническото майсторство на Саудитска Арабия.

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