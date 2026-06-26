Барцокас остава в Олимпиакос, а ето и каква ще е новата му заплата

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас подписа нов тригодишен договор с клуба, който ще го задържи начело на отбора до края на сезон 2028/29.

Новината идва след историческия сезон 2025/26, в който гръцкият специалист изведе тима до триумф в Евролигата, а не закъсня и официално потвърждение от клуба, че Барцокас ще остане в Пирея в дългосрочен план.

"Подновяването на нашето сътрудничество за следващите три години ме изпълва с радост и емоция. За мен Олимпиакос е много повече от професионален дом. Това е моят отбор, моят дом и най-дългото пътуване в кариерата ми в тази сфера. С него имах щастието да изживея незабравими моменти и е дълг на всички нас да се борим за още повече", заяви Барцокас след подписването на новия контракт.

"На първо място искам да благодаря на президентите на нашия отбор, Йоргос и Панайотис Ангелопулос, за стабилните отношения на доверие, които изградихме през всичките тези години. Връзка, изкована чрез взаимно уважение, честност и споделена визия за прогреса на Олимпиакос", сподели опитният специалист.

"Двупосочната връзка с нашите фенове е безкраен източник на сила за мен. Това е горивото, което ме тласка да продължа със същата страст и същото чувство за отговорност към отбора.

Емоциите, които Олимпиакос ни дава, не могат да бъдат изплатени. Единствената форма на отплата е постоянният стремеж да го направим по-голям, по-силен и възможно най-достоен за своята история. Продължаваме смирени и гладни", каза още той.

Барцокас затвърди мястото си като един от най-великите треньори в историята на Олимпиакос, след като спечели втората си титла в Евролигата с клуба през този сезон.

След завръщането си в Олимпиакос през 2020 г., Барцокас изведе отбора до една титла в Евролигата, четири шампионски титли на Гърция, три Купи на Гърция и четири Суперкупи на Гърция.

Под ръководството на Барцокас, Олимпиакос отново се утвърди като един от елитните отбори в Евролигата, достигайки до пет поредни Финални четворки, преди най-накрая да вдигне трофея тази година в Атина.

Междувременно медиите разкриха и детайли на контракта, както и финансови параметри. Договорът е за три години, а Sport24 съобщава, че заплатата на Барцокас ще бъде около 2 милиона евро - общо 6 милиона за трите сезона. Това е сериозно увеличение, тъй като той е взимал малко над 1 милиона евро годишно досега.

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