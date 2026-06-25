България U22 години победи Португалия, контузия извади Кристиан Титрийски от Евро 2026

Националният отбор за мъже под 22 години победи Португалия в първата си контрола преди европейското първенство. Нашите се наложиха с 3:0 (25:19, 25:22, 25:21). По споразумение между двата щаба се изигра още един гейм, спечелен от португалците с 25:19.
По 12 точки от нашите направиха Жасмин Величков и Виктор Жеков. В първия турнир от Лигата на нациите за мъже Величков беше в състава на Джанлоренцо Бленджини.
Българите ще изиграят още два приятелски мача срещу Португалия днес и утре от 20 часа наше време.
Кристиан Титрийски не замина с отбора заради контузия на глезена. На негово място беше повикан Ерик Георгиев.
Европейското първенство започва на 29 юни в Албуфейра (Португалия).
Треньорът Даниел Пеев извика следните състезатели:
Разпределители
Виктор Жеков
Иван Узунов
Диагонали:
Ерик Георгиев
Мартин Вълев
Посрещачи
Николай Иванов
Огнян Христов
Жасмин Величков
Константин Манолев
Централни блокировачи
Костадин Козелов
Томислав Русев
Димитър Пейчинов
Александър Николов
Либеро
Ясен Петров
Жан Петров