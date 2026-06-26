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Сръбкиня спря Юлия Стаматова в Куршумлийска Баня

  • 26 юни 2026 | 12:14
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Сръбкиня спря Юлия Стаматова в Куршумлийска Баня

Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка, под номер 6 в схемата, загуби от втората поставена представителка на домакините Аня Станкович с 2:6, 1:6 за час и 21 минути на корта.

Сръбкинята проби още във втория гейм на откриващия сет, но Стаматова веднага реагира и върна брейка. Впоследствие Станкович спечели три поредни гейма, за да поведе с 5:1, а българката успя отново да пробие и да намали до 2:5. В крайна сметка обаче Стаматова загуби и следващото си подаване, а с това и първия сет.

21-годишната сръбската тенисистка стартира втората част с четири гейма подред, преди българката да върне един от пробивите, но за повече нямаше сили.

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