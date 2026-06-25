Джак Дрейпър е полуфиналист в Ийстбърн

Британецът Джак Дрейпър се класира за първи път през сезона на полуфинал в професионалния тенис тур, след като спечели с 6:1, 6:4 срещу Габриел Диало в Ийстбърн. 24-годишният представител на домакините, с треньор Анди Мъри, ще срещне в битка за място на финала французинът Юго Юмбер, който елиминира сънародника си Кентен Алис с 6:3, 6:4.

Единственият проблем за Дрейпър бе загубено подаване в началото на втория сет, но това не разколеба британеца. Той записа 25 печеливши удара и допусна само девет непредизвикани грешки, за да достигне финала.

Джак Дрейпър се класира за четвъртфиналите в Ийстбърн

"Чувствам се супер. Обичам този турнир и след като се наложи да пропусна Куийнс през миналата седмица, за мен бе важно да натрупам няколко мача. Гордея се с представянето ми днес и знам, че играх добре срещу силен съперник", заяви Дрейпър.

На полуфиналите ще играе и "щастливият губещ" Тоби Самюъл, който постигна най-голямата победа в кариерата си с успеха над осмия поставен Хуан Серундоло (Аржентина) с 6:3, 6:4. В следващия си мач 23-годишният британец ще срещне Зизу Бергс (Белгия), който надви Ян Чоински (Великобритания) с 6:3, 6:3.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago