Девойките до 14 г. ще играят за третото място на турнир от Европейската отборна лятна купа

Девойките на България до 14 години ще играят за третото място на турнир от Европейската отборна лятна купа в Румъния.

Българките отстъпиха на полуфиналите на Италия с 0:3 победи, а вчера постигнаха впечатляващ успех над Испания с 2:1. Така България ще играе утре срещу Румъния в мач за третото място на турнира.

Карла Бързакова загуби първата среща на сингъл с 5:7, 2:6, а след нея Симона Попова отстъпи с 1:6, 0:6. На двойки Бързакова и Попова загубиха с 3:6, 1:6.

България е в състав Симона Попова (ТК „Пловдив 1981", гр. Пловдив), Карла Бързакова (ТК „НСА", гр. София) и Рая Петкова (ТК „Левски", гр. София) с капитан Николай Драганов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google