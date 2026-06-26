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  3. Четири българчета се класираха за полуфиналите на сингъл на ITF турнира в Добрич

Четири българчета се класираха за полуфиналите на сингъл на ITF турнира в Добрич

  • 26 юни 2026 | 08:43
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Четири българчета се класираха за полуфиналите на сингъл на ITF турнира в Добрич

Калоян Шиков при юношите, както и Александра Рангелова, Никол Нунева и Елеонора Тонева при девойките, се класираха за полуфиналите на сингъл на международния турнир от категория J60 на ITF в Добрич. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".

Поставеният под №1 при юношите Калоян Шиков победи на четвъртфиналите сънародника си Добромир Манолов с 6:1, 6:4. В първите си три мача Шиков е загубил само девет гейма, а за място на финала ще играе срещу Янку Манолаче (Румъния).

Поставената под №1 при девойките Александра Рангелова направи обрат и победи Леа Гомбарикова (Словакия) с 3:6, 6:3, 6:0. На полуфиналите Рангелова ще играе срещу Мария Рошка (Румъния), която победи трудно българката Андрея Глушкова с 6:4, 7:6(3).

В другия полуфинал една срещу друга ще се изправят българките Никол Нунева и Елеонора Тонева. Поставената под №2 Нунева се наложи със 7:5, 5:7, 6:2 над Шангран Цай (Китай), а четвъртата в схемата Тонева победи Клариса Санти (Италия) с 5:7, 6:1, 6:2.

Петима български тенисисти се класираха за финалите на двойки.

За титлата при юношите ще спорят Калоян Шиков/Родион Четвериков (Украйна) и Петър Иванчев/Станислав Косев.

Във финала на двойки при девойките българките Никол Нунева/Александра Рангелова ще играят срещу италианките Витория Медина/Камила Монтене.

Турнирът предоставя отлична възможност на младите български таланти да трупат международен опит и да печелят ценни точки за световната юношеска ранглиста.

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