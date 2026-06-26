Джокович взе неочаквано решение и разсея всички съмнения преди Уимбълдън

Отлична новина пристига директно от Лондон! Новак Джокович все пак ще играе на демонстративния турнир "Джорджо Армани Класик“ в клуб Харлингам, а негов съперник ще бъде американецът Томи Пол. Мачът е насрочен за петък, с начален час около 15:30 часа българско време.

Защо тази новина моментално предизвика оптимизъм сред феновете на Ноле? Преди всичко, защото преди два дни Джокович трябваше да се изправи срещу Карен Хачанов, но в последния момент се отказа от този двубой. Логичното предположение на обществеността беше, че има някакъв физически проблем, а веднага се появи и оправдана тревога, че участието му на предстоящия Уимбълдън е под въпрос.

Jannik Sinner and Novak Djokovic practicing together 🦊❤️



🎥 adam_jonesyyy123 pic.twitter.com/rDSWtvEXA8 — jannik sinner files (@jannik_files) June 26, 2026

Въпреки това, този доста неочакван обрат и промяна в плана са ясна гаранция, че с Новак всичко е напълно наред! Каквато и да е била причината за предишното отсъствие, очевидно тя е в миналото. Ноле със сигурност не би се излагал на никакъв риск само три дни преди началото на Уимбълдън, ако не беше максимално подготвен.

Американецът Томи Пол ще бъде идеален тест за формата на Джокович, като се има предвид, че става дума за играч, който се справя отлично на тревна настилка. Миналата седмица той игра финал на Куинс, където малко неочаквано загуби от Франсиско Серундоло. В момента заема 24-та позиция в ранглистата на ATP, но преди точно една година беше световен номер 8. Преди два сезона спечели Куинс, а същата година достигна и до четвъртфинал на Уимбълдън, което е най-добрият му резултат в Лондон.

Jannik Sinner and Novak Djokovic hugging on Centre Court after practice ❤️



🎥 Wimbledon pic.twitter.com/R4VrPoaHAX — jannik sinner files (@jannik_files) June 25, 2026

За седемкратния шампион на Уимбълдън е изключително важно да усети тревата в състезателен ритъм, преди да започне похода си към нова титла в „тенис катедралата“. Джокович не е играл официален мач от Ролан Гарос преди четири седмици, когато в Париж беше изненадан от Жоао Фонсека, който в третия кръг направи обрат след преднина на Новак от 2:0 сета.

Този ход всъщност е завръщане към изпитана формула. Новак и в предишни години е шлифовал формата си за Уимбълдън именно чрез демонстративни мачове в Харлингам (който е само на половин час път от кортовете на Уимбълдън), след което редовно вдигаше трофея на най-престижния турнир в света.

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