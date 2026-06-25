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Наоми Осака е само на една победа от първи финал в кариерата си на трева

  • 25 юни 2026 | 21:49
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Наоми Осака е само на една победа от първи финал в кариерата си на трева

Наоми Осака е спечелила четири титли от “Големия шлем” на сингъл в кариерата си - две на Откритото първенство на Австралия и две на Откритото първенство на САЩ, но сега японката е на крачка от достигане до първи финал на тревна настилка в кариерата си на турнира от сериите WТА 500 в Бад Хомбург (Германия) с награден фонд 1 049 083 евро.

Поставената под номер 6 схемата Осака се наложи лесно на четвъртфиналите над рускинята Екатерина Александрова с 6:2, 6:2 за около час на корта.

Александрова, която победи шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева в предишния кръг, този път не успя да се справи със силната игра на съперничката си.

Победата над 19-ата в ранглистата Александрова беше 49-ата в кариерата на Осака срещу тенисистка от топ 20, но първата ѝ на трева. Преди това тя беше губила всичките си осем мача срещу състезателки от топ 20 на тази настилка.

Наоми Осака е четвъртфиналистка в Германия
Наоми Осака е четвъртфиналистка в Германия

Резултатът изпраща Осака на първия ѝ полуфинал за сезона и първия ѝ от Откритото първенство на САЩ през 2025 година. Тя ще се изправи срещу китайката Синюй Ван, която спечели без игра, след като Елина Свитолина (Украйна) се оттегли поради контузия на дясното бедро.

Другата полуфинална двойка е между квалификантката Елена-Габриела Русе (Румъния) и Каролина Мухова (Чехия). Русе елиминира американката Ема Наваро с 6:4, 6:2, а номер 4 Мухова се справи с Клара Таусон (Норвегия) с 1:6, 6:2, 6:4 след повече от два часа игра.

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Снимки: Imago

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