Бившите шампионки Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават в Ийстбърн

Бившите шампионки Елена Остапенко (Латвия) и Мадисън Кийс (САЩ) достигнаха до полуфиналите на турнира на трева в Ийстбърн (Великобритания) с награден фонд 499 хиляди долара.

Носителката на трофея от 2021 година Остапенко се справи със Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:0. В спор за място на финала тя ще играе с германката Татяна Мария, която победи Тереза Валентова (Чехия) с 6:3, 7:5.

Шампионката от 2023-а Кийс елиминира сънародничката си МакКартни Кеслър с 6:3, 6:1 за 72 минути, а следващата й съперничка ще бъде Петра Марчинко (Чехия), която се наложи над Кейти МакНали (САЩ) с 6:3, 4:6, 6:4 за два часа и 18 минути на корта.

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Снимки: Imago