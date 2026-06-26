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Александър Везенков ще се присъедини към националния отбор в неделя

  • 26 юни 2026 | 11:59
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Александър Везенков ще се присъедини към националния отбор в неделя

Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя, 28 юни. Тимът се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Срещата между ще бъде излъчвана пряко по bTV, поради което се измества за 19:30 часа, информираха от Българската федерация по баскетбол и добавят, че по този начин повече зрители ще могат да гледат националите и да ги подкрепят пред телевизорите.

Билетите за срещата в "Арена Ботевград" вече са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти, като за най-големите почитатели, избрали да гледат мача от Courtside, ще има и подарък тениска First Edition от новия партньор за екипировка на баскетболната централа - GSA.

Деца до 7-годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.

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