Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Австралия
  3. Асунсион празнува след ремито с Австралия

Асунсион празнува след ремито с Австралия

  • 26 юни 2026 | 11:26
  • 246
  • 0

Парагвайски футболни фенове се събраха в центъра на Асунсион в четвъртък, за да гледат последния мач на своя отбор от група D срещу Австралия на гигантски екрани.

Те пееха националния химн и развяваха знамена, докато подкрепяха националния отбор. Мачът завърши при нулево равенство (0:0), а резултатът остави Парагвай с четири точки и вероятно място в 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори.

Най-вероятен съперник на Парагвай ще бъде Германия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кьокчу: Не сме доволни, но беше важно да запазим името си

Кьокчу: Не сме доволни, но беше важно да запазим името си

  • 26 юни 2026 | 11:30
  • 292
  • 0
Сериозен конфликт между Биелса и националите на Уругвай в навечерието на решителния мач срещу Испания

Сериозен конфликт между Биелса и националите на Уругвай в навечерието на решителния мач срещу Испания

  • 26 юни 2026 | 11:26
  • 2478
  • 0
Диоманде: Не знам къде ще играя през следващия сезон, сега мисля само за Световното

Диоманде: Не знам къде ще играя през следващия сезон, сега мисля само за Световното

  • 26 юни 2026 | 11:18
  • 443
  • 0
Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

  • 26 юни 2026 | 11:14
  • 820
  • 2
Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни

Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни

  • 26 юни 2026 | 11:00
  • 493
  • 1
Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд, Норвегия и Франция се борят за първото място

Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд, Норвегия и Франция се борят за първото място

  • 26 юни 2026 | 10:50
  • 947
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 11754
  • 1
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 61964
  • 100
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 44826
  • 24
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 41360
  • 39
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 13692
  • 4
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 20468
  • 5