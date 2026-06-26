Асунсион празнува след ремито с Австралия

Парагвайски футболни фенове се събраха в центъра на Асунсион в четвъртък, за да гледат последния мач на своя отбор от група D срещу Австралия на гигантски екрани.

Те пееха националния химн и развяваха знамена, докато подкрепяха националния отбор. Мачът завърши при нулево равенство (0:0), а резултатът остави Парагвай с четири точки и вероятно място в 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори.

Най-вероятен съперник на Парагвай ще бъде Германия.

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