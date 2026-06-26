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Марк Уилямс остава във Финикс Сънс за още три години

  • 26 юни 2026 | 11:19
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Марк Уилямс остава във Финикс Сънс за още три години

Отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА) Финикс Сънс ще подпише нов договор с центъра Марк Уилямс, съобщава АП.

Според източник, близък до преговорния процес, 24-годишният американец ще остане в състава на "слънцата" за още три години с контракт на стойност 38 милиона долара.

Уилямс пристигна във Финикс след три сезона в Шарлът Хорнетс, след като беше избран под номер 15 в драфта през 2022 година. 216-сантиметровият баскетболист завърши миналия сезон с 11,7 точки и 8 борби средно на мач, участвайки в рекордните за кариерата си 60 двубоя.

Тимът на Финикс Сънс преподписа с още няколко играчи през изминалите дни - Колин Гилеспи с договор за 48 милиона долара за четири години и Джордан Гудуин с контракт на стойност 19 милиона за три години.

В драфта на новобранците на НБА по-рано през седмицата "слънцата" привлякоха родения в Аризона тежко крило Коа Пийт с 30-ия избор.

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