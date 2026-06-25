Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

  • 25 юни 2026 | 20:03
  • 338
  • 0
Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

Бившият вече баскетболист на Олимпиакос Алек Питърс подписа с Олимпия Милано, обявиха официално от италианския клуб.

Питърс беше сред ключовите състезатели на гръцкия гранд, чийто екип носи и българинът Александър Везенков, за спечелването на титлата в Евролигата през изминалия сезон 2025/2026.

На полуфиналите срещу Фенербахче той отбеляза 17 точки, а на финала срещу Реал Мадрид - 16.

С представянето си през целия сезон 31-годишният американски баскетболист си осигури солиден трансфер в друг участник в най-престижния европейски клубен турнир.

„Снайперистът пристигна“, написаха от Олимпия Милано в социалните мрежи.

Алек Питърс има общо 326 тройки в кариерата си в Евролигата, като през миналата състезателна година записа средни показатели от 7.5 точки, 2.8 борби и 41.8% успеваемост при стрелба от далечна дистанция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Крис Джоунс е първото попълнение на Цървена звезда

Крис Джоунс е първото попълнение на Цървена звезда

  • 24 юни 2026 | 15:16
  • 735
  • 0
Йонас Валанчунас все по-близо до завръщане в Жалгирис

Йонас Валанчунас все по-близо до завръщане в Жалгирис

  • 23 юни 2026 | 20:07
  • 1509
  • 0
ТиДжей Шортс се разделя с Панатинайкос и си намери нов отбор

ТиДжей Шортс се разделя с Панатинайкос и си намери нов отбор

  • 23 юни 2026 | 18:40
  • 1278
  • 0
Еван Фурние с екстравагантно решение за външния си вид

Еван Фурние с екстравагантно решение за външния си вид

  • 23 юни 2026 | 18:02
  • 1236
  • 0
Панатинайкос се раздели със световен шампион

Панатинайкос се раздели със световен шампион

  • 23 юни 2026 | 16:09
  • 1108
  • 1
Реал Мадрид каза "да" на Евролигата за още 10 години

Реал Мадрид каза "да" на Евролигата за още 10 години

  • 23 юни 2026 | 15:46
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 15251
  • 46
Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 25 юни 2026 | 21:09
  • 675
  • 0
Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

  • 25 юни 2026 | 19:55
  • 14658
  • 29
ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 26085
  • 147
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 22937
  • 18
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 11921
  • 13