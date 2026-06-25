Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

Бившият вече баскетболист на Олимпиакос Алек Питърс подписа с Олимпия Милано, обявиха официално от италианския клуб.

Питърс беше сред ключовите състезатели на гръцкия гранд, чийто екип носи и българинът Александър Везенков, за спечелването на титлата в Евролигата през изминалия сезон 2025/2026.

На полуфиналите срещу Фенербахче той отбеляза 17 точки, а на финала срещу Реал Мадрид - 16.

С представянето си през целия сезон 31-годишният американски баскетболист си осигури солиден трансфер в друг участник в най-престижния европейски клубен турнир.

„Снайперистът пристигна“, написаха от Олимпия Милано в социалните мрежи.

Алек Питърс има общо 326 тройки в кариерата си в Евролигата, като през миналата състезателна година записа средни показатели от 7.5 точки, 2.8 борби и 41.8% успеваемост при стрелба от далечна дистанция.

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