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Минесота Тимбъруулвс привлече ЛаМело Бол

  • 25 юни 2026 | 20:00
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Минесота Тимбъруулвс привлече ЛаМело Бол

Отборът на Минесота Тимбъруулвс осъществи сделка с тима на Шарлът Хорнетс за привличането на плеймейкъра ЛаМело Бол.

Заедно с Бол към Минеаполис потегля и крилото Джош Грийн. В замяна Шарлът получава центъра Наз Рийд, избор в първия кръг на драфта през 2033 година, правото на размени на изборите в първи кръг през 2028, 2029 и 2030 година, както и три избора във втория кръг на драфта - през 2029, 2032 и 2033 година.

С привличането на Бол Минесота събира в един отбор двама от най-добрите баскетболисти от драфта през 2020 година - Антъни Едуардс, който бе взет под номер 1 от "горските вълци", и Бол, който бе взет под номер 3 от Шарлът.

24-годишният ЛаМело Бол, чиято спортна кариера започна от литовския Приенай, е носител на наградата за "Новобранец на годината" в НБА през 2021 година. През 2022 година той бе и участник в "Мача на звездите".

Средните показатели в кариерата на гарда в НБА са 20,8 точки, 7,3 асистенци и 5,7 борби на мач в общо 303 срещи.

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