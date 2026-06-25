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  4. Апоел Тел Авив отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

Апоел Тел Авив отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

  • 25 юни 2026 | 22:53
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Апоел Тел Авив отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

Израелският Апоел Тел Авив информира, че е решил отново да регистрира "Арена София” като алтернативно място за провеждане на домакинските си мачове от сезон 2026/2027 в Евролигата, ако не е възможно те да се проведат в Израел.

За разлика от предишния сезон, в който отборът играеше продължително време извън Израел, клубът обяви, че през следващия сезон всичките му дейности ще бъдат базирани основно в Израел. Състезателите, треньорският щаб и всички служители ще пребивават там през целия сезон, добавиха от Апоел в официалния си профил в социалните мрежи.

От тима от Тел Авив подчертаха, че ясният и недвусмислен приоритет на клуба е организирането на домакинските мачове в Тел Авив.

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Снимки: Sportal.bg

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