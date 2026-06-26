Ветеранът Ал Хорфърд остава в Голдън Стейт Уориърс за 20-ия си сезон в НБА

Ветеранът Ал Хорфърд планира да остане в Голдън Стейт Уориърс и през следващия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

40-годишният център ще подпише двугодишен договор на стойност 14 милиона долара, за да се завърне в тима от Сан Франциско през следващия месец. Така той ще се превърне в едва 13-ия играч в историята на НБА, който достига 20 сезона в лигата, присъединявайки се към престижен списък с имена като ЛеБрон Джеймс, Коби Брайънт, Карийм Абдул-Джабар, Дирк Новицки и други.

Golden State's Al Horford is declining his player option and intends to sign a new two-year, $14 million deal to stay with the Warriors, sources tell me and @anthonyVslater. Horford, 40, becomes only the 13th player in NBA history to reach 20 seasons. pic.twitter.com/Tuu4oYb9hV — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2026

"Сещам се за няколко, но не съм виждал списъка. Трудно е за вярване. Това е нещо, за което съм много благодарен. Просто е трудно да бъдеш в тази лига толкова години. Има много отдаденост, много жертви и време. Все още чувствам сякаш мога да допринеса и да помогна на отбора", каза Ал Хорфърд.

Носителят на трофея от НБА през 2024 година с Бостън Селтикс се присъедини към Голдън Стейт през миналото лято след четири сезона с "келтите". Той пристигна в отбор, който вярваше, че ще бъде претендент за първото място в Западната конференция, но кампанията на Уориърс тръгна в различна посока след тежката контузия на Джими Бътлър през януари. Звездата на тима Стеф Къри пропусна два месеца заради болка в коляното, а тимът от Калифорния завърши кампанията на десетото място на Запад с баланс 37-45.

"Искам да се справим с това. Тази контузия навреди на нещата. Джими е специален играч и правеше толкова много за нас. Тогава нещата започнаха да се обръщат. Прекарах година тук и свикнах с треньора Стив Кър, със Стеф и всички останали, и мисля, че можем да направим крачки напред и да имаме по-добър сезон", обясни ветеранът.

🚨BREAKING🚨



Al Horford has signed a new 2 yr deal with the Warriors



WELCOME BACK BIG AL pic.twitter.com/HcpXimkheG — Warriors Lead (@DubsLead) June 25, 2026

Ал Хорфърд заяви, че е напълно отдаден на играта си с Голдън Стейт и дори отказва възможността да участва в международни надпревари с националния отбор на Доминиканската република през лятото.

"Разбирам, че имаме голяма възможност пред себе си. Влагам цялата си енергия и фокус в това да бъда възможно най-полезен за отбора. На 40 години не е идеално да отделя две седмици, за да играя няколко мача през лятото. Когато говорихме за това, разбрах плана", добави той.

В 19-те си сезона в НБА до момента с отборите на Атланта Хоукс, Бостън Селтикс, Филаделфия 76ърс, Оклахома Сити Тъндър и Голдън Стейт Уориърс, Ал Хорфърд има средни показатели от 12,7 точки, 7,7 борби и 3,2 асистенции на мач и е петкратен участник в Мача на звездите.

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