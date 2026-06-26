Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ветеранът Ал Хорфърд остава в Голдън Стейт Уориърс за 20-ия си сезон в НБА

Ветеранът Ал Хорфърд остава в Голдън Стейт Уориърс за 20-ия си сезон в НБА

  • 26 юни 2026 | 09:47
  • 701
  • 0
Ветеранът Ал Хорфърд остава в Голдън Стейт Уориърс за 20-ия си сезон в НБА

Ветеранът Ал Хорфърд планира да остане в Голдън Стейт Уориърс и през следващия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

40-годишният център ще подпише двугодишен договор на стойност 14 милиона долара, за да се завърне в тима от Сан Франциско през следващия месец. Така той ще се превърне в едва 13-ия играч в историята на НБА, който достига 20 сезона в лигата, присъединявайки се към престижен списък с имена като ЛеБрон Джеймс, Коби Брайънт, Карийм Абдул-Джабар, Дирк Новицки и други.

"Сещам се за няколко, но не съм виждал списъка. Трудно е за вярване. Това е нещо, за което съм много благодарен. Просто е трудно да бъдеш в тази лига толкова години. Има много отдаденост, много жертви и време. Все още чувствам сякаш мога да допринеса и да помогна на отбора", каза Ал Хорфърд.

Носителят на трофея от НБА през 2024 година с Бостън Селтикс се присъедини към Голдън Стейт през миналото лято след четири сезона с "келтите". Той пристигна в отбор, който вярваше, че ще бъде претендент за първото място в Западната конференция, но кампанията на Уориърс тръгна в различна посока след тежката контузия на Джими Бътлър през януари. Звездата на тима Стеф Къри пропусна два месеца заради болка в коляното, а тимът от Калифорния завърши кампанията на десетото място на Запад с баланс 37-45.

"Искам да се справим с това. Тази контузия навреди на нещата. Джими е специален играч и правеше толкова много за нас. Тогава нещата започнаха да се обръщат. Прекарах година тук и свикнах с треньора Стив Кър, със Стеф и всички останали, и мисля, че можем да направим крачки напред и да имаме по-добър сезон", обясни ветеранът.

Ал Хорфърд заяви, че е напълно отдаден на играта си с Голдън Стейт и дори отказва възможността да участва в международни надпревари с националния отбор на Доминиканската република през лятото.

"Разбирам, че имаме голяма възможност пред себе си. Влагам цялата си енергия и фокус в това да бъда възможно най-полезен за отбора. На 40 години не е идеално да отделя две седмици, за да играя няколко мача през лятото. Когато говорихме за това, разбрах плана", добави той.

В 19-те си сезона в НБА до момента с отборите на Атланта Хоукс, Бостън Селтикс, Филаделфия 76ърс, Оклахома Сити Тъндър и Голдън Стейт Уориърс, Ал Хорфърд има средни показатели от 12,7 точки, 7,7 борби и 3,2 асистенции на мач и е петкратен участник в Мача на звездите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Апоел Тел Авив отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

Апоел Тел Авив отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

  • 25 юни 2026 | 22:53
  • 734
  • 0
Националите загубиха втората контрола със Северна Македония

Националите загубиха втората контрола със Северна Македония

  • 25 юни 2026 | 22:39
  • 3056
  • 0
Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

  • 25 юни 2026 | 20:03
  • 725
  • 0
Минесота Тимбъруулвс привлече ЛаМело Бол

Минесота Тимбъруулвс привлече ЛаМело Бол

  • 25 юни 2026 | 20:00
  • 1270
  • 0
Фенербахче ще подпише с Шейн Ларкин

Фенербахче ще подпише с Шейн Ларкин

  • 25 юни 2026 | 19:58
  • 1095
  • 0
Рилски спортист отново ще участва в квалификациите на Шампионска лига

Рилски спортист отново ще участва в квалификациите на Шампионска лига

  • 25 юни 2026 | 19:32
  • 1081
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Арда - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 1:0 Арда - гледайте на живо!

  • 26 юни 2026 | 11:12
  • 6382
  • 0
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 59307
  • 97
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 41358
  • 24
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 37835
  • 35
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 12510
  • 4
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 19167
  • 4