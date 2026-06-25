Фенербахче ще подпише с Шейн Ларкин

Фенербахче ще подпише с американеца с турски паспорт Шейн Ларкин, твърди специализираното издание Eurohoops.net.

След успешен сезон 2025/2026, в който наскоро спечели шампионската титла на Турция, ръководството на истанбулския гранд предприема бързи действия за обновяване на състава си.

Роденият в Синсинати 33-годишен баскетболист изведе друг турски тим Анадолу Ефес до две поредни титли в Евролигата през 2021-а и 2022-а.

Въпреки че контузиите го ограничиха до само 12 мача в Евролигата през миналия сезон, той записа средни показатели от 15.2 точки и 4.2 асистенции.

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