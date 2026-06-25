Рилски спортист отново ще участва в квалификациите на Шампионска лига

Бронзовият медалист в Sesame Национална баскетболна лига Рилски спортист отново ще участва в квалификациите на турнира Шампионската лига. Това стана ясно, след като от международната федерация публикуваха списъка с участници в редовния сезон и пресявките на европейската клубна надпревара при мъжете.

Общо 30 клуба получават директно място в редовния сезон, а 24 отбора ще се състезават в квалификационния кръг за останалите две свободни места в основната фаза.

Квалификациите ще се проведат от 14 до 20 септември, а редовният сезон ще започне на 6 октомври.

Жребият за групите, както и квалификационните турнири ще се състои в сряда, 8 юли.

През миналия сезон Рилски спортист загуби от естонския Калев/Крамо в първия кръг на пресявките за Шампионска лига, които се проведоха "Арена СамЕлион" в Самоков.

Шампионът Балкан вече съобщи, че ще се състезава в турнира ЕвроKъп за предстоящия сезон 2026/2027, а вицешампионът Локомотив Пловдив ще играе квалификации за ФИБА Къп.

Спартак Плевен също вече потвърди, че пак ще участва в Европейската северна баскетболна лига.

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