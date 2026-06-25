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Евънс очаква с нетърпение първото си състезание у дома след раждането на дъщеря си

  • 25 юни 2026 | 14:37
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Евънс очаква с нетърпение първото си състезание у дома след раждането на дъщеря си

Софи Евънс е развълнувана от първото си състезание на родна земя след раждането на дъщеря си, тъй като Световните триатлонски шампионски серии се завръщат в Лондон. Евънс (с моминско име Колдуел) ражда Фийби през май 2025 г. и се завръща в елитните състезания през март, когато завършва пета на Световната купа по триатлон в Лансароте.

Събитието става още по-специално, тъй като Фийби има възможността да я гледа, и то по време на уикенда, в който се отбелязва Денят на майката.

“Майка ми, съпругът ми Том и Фийби бяха там, така че беше една приятна седмица и чудесен начин да дам старт на завръщането си в триатлона“, споделя тя.

“Ако ме бяхте попитали преди Фийби, триатлонът беше всичко за мен. Нямах нищо друго извън него, което да ме държи здраво стъпила на земята, той беше целият ми живот.“

“Но сега имам нещо в живота си, което далеч надхвърля триатлона. Влизам в състезанията, чувствайки се много по-свободна, и му се наслаждавам повече от преди.“

За последно Евънс се състезава в събитие от Световните серии в Обединеното кралство през юни 2022 г. в Лийдс, а тази година за първи път от 11 години насам състезание от такъв ранг се провежда в столицата.

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Снимки: Gettyimages

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