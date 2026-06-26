Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

Настоящото Световно първенство вече изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове в историята на турнира.

След попадението на тунизиеца Елис Скири в собствената му врата по време на мача срещу Нидерландия (1:2) в третия кръг от груповата фаза, общият брой на автоголовете на шампионата достигна 12.

The 2026 World Cup has already equalled the record amount of Own Goals at a World Cup set in 2018 (12).



The group stage isn't even done yet. 😬 pic.twitter.com/600w67y2nm — Sleeper Football (@SleeperFooty) June 26, 2026

По този начин Мондиал 2026 се нареди до Световното първенство през 2018 г., което досега държеше еднолично рекорда със същия брой автоголове.

Забележително е, че освен на тези два турнира, на никое друго световно първенство не са били отбелязвани повече от пет гола в собствената врата.

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Снимки: Gettyimages