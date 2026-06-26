Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

Настоящото Световно първенство вече изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове в историята на турнира.
След попадението на тунизиеца Елис Скири в собствената му врата по време на мача срещу Нидерландия (1:2) в третия кръг от груповата фаза, общият брой на автоголовете на шампионата достигна 12.
По този начин Мондиал 2026 се нареди до Световното първенство през 2018 г., което досега държеше еднолично рекорда със същия брой автоголове.
Забележително е, че освен на тези два турнира, на никое друго световно първенство не са били отбелязвани повече от пет гола в собствената врата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages