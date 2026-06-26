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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Турция - САЩ
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Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

  • 26 юни 2026 | 05:02
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Настоящото Световно първенство вече изравни рекорда за най-много отбелязани автоголове в историята на турнира.

След попадението на тунизиеца Елис Скири в собствената му врата по време на мача срещу Нидерландия (1:2) в третия кръг от груповата фаза, общият брой на автоголовете на шампионата достигна 12.

По този начин Мондиал 2026 се нареди до Световното първенство през 2018 г., което досега държеше еднолично рекорда със същия брой автоголове.

Забележително е, че освен на тези два турнира, на никое друго световно първенство не са били отбелязвани повече от пет гола в собствената врата.

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Снимки: Gettyimages

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