Българският Acend допусна първа загуба на DraculaN

Българският отбор на Acend записа първото си поражение на LAN турнира по CS2 Super DraculaN в Букурещ, след като отстъпи с 1:2 (5:13, 13:9, 5:13) на бразилския Sharks в двубой за място на полуфиналите.

A tough loss on Ancient.



Tomorrow, we continue our journey in the quarterfinals on the main stage. 💪



The goal remains clear - first place! 🏆 pic.twitter.com/e5nBlnNoHw — ACEND CLUB (@AcendClub) June 25, 2026

Родните състезатели показаха силна игра единствено на Anubis, но не успяха да се противопоставят на съперника на Mirage и Ancient. За "лъвовете" силен мач изигра Дейвид "h4rn" Бенчев с 40 елиминации.

Въпреки загубата Acend остава в надпреварата и ще продължи участието си от четвъртфиналите.

Снимка: DraculaN

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