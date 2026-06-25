Българският Acend допусна първа загуба на DraculaN

Българският отбор на Acend записа първото си поражение на LAN турнира по CS2 Super DraculaN в Букурещ, след като отстъпи с 1:2 (5:13, 13:9, 5:13) на бразилския Sharks в двубой за място на полуфиналите.
Родните състезатели показаха силна игра единствено на Anubis, но не успяха да се противопоставят на съперника на Mirage и Ancient. За "лъвовете" силен мач изигра Дейвид "h4rn" Бенчев с 40 елиминации.
Въпреки загубата Acend остава в надпреварата и ще продължи участието си от четвъртфиналите.
Снимка: DraculaNДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google