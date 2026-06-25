Досегашен асистент на Алегри пое отбор, който беше свързван с Веласкес

От Сампдория официално обявиха, че са назначили Бернардо Коради за свой старши треньор, като неговият договор е до лятото на 2028 година. Любопитното е, че в началото на месеца имаше слухове, че втородивизионният клуб е проявявал интерес към наставника на Левски Хулио Веласкес.

За 50-годишния Коради това ще бъде първи опит като наставник в мъжкия футбол. Между 2019-а и 2024-та той беше селекционер на Италия във възрастовите групи U16, U17, U18, U19 и U20. През последния сезон пък специалистът беше част от треньорския щаб на Масимилиано Алегри в Милан, но преди месец си тръгна от клуба заедно с него.

𝗕𝘂𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗮𝗱𝗶.



✍🏻 L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo #Corradi l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.



🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/W4s3U1eq7C — U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 25, 2026

От друга страна, през изминалата кампания Сампдория завърши чак на 13-ата позиция в Серия "Б". Под ръководството на Атилио Ломбардо “моряците” записаха 11 победи, 11 равенства и 16 загуби.

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Снимки: Gettyimages