Досегашен асистент на Алегри пое отбор, който беше свързван с Веласкес

От Сампдория официално обявиха, че са назначили Бернардо Коради за свой старши треньор, като неговият договор е до лятото на 2028 година. Любопитното е, че в началото на месеца имаше слухове, че втородивизионният клуб е проявявал интерес към наставника на Левски Хулио Веласкес.
За 50-годишния Коради това ще бъде първи опит като наставник в мъжкия футбол. Между 2019-а и 2024-та той беше селекционер на Италия във възрастовите групи U16, U17, U18, U19 и U20. През последния сезон пък специалистът беше част от треньорския щаб на Масимилиано Алегри в Милан, но преди месец си тръгна от клуба заедно с него.
От друга страна, през изминалата кампания Сампдория завърши чак на 13-ата позиция в Серия "Б". Под ръководството на Атилио Ломбардо “моряците” записаха 11 победи, 11 равенства и 16 загуби.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages