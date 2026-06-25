Севил ще направи своя дебют за сезона в Диамантената лига в Юджийн

Ямайският спринтьор Облик Севил ще направи първото си участие в Диамантената лига за сезона в звездното бягане на 100 метра по време на турнира “Префонтейн Класик“ в Юджийн на 4 юли.

Световният шампион ще се състезава в бягане на 100 метра извън диамантената дисциплина срещу атлети от ранга на Кени Беднарек, Крисчън Колман, Трейвън Бромел, Гифт Леотлела и сънародника си Акийм Блейк.

Севил щурмува върха в мъжкия спринт миналото лято с две зашеметяващи победи над олимпийския шампион Ноа Лайлс по време на състезанията от Диамантената лига в Лондон и Лозана.

Впоследствие той спечели златото на Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември, превръщайки се в първия ямаец с подобно постижение след Юсейн Болт.

Надпреварата в Юджийн ще бъде първата му поява на турнир от Диамантената лига за този сезон, като го очаква сериозно изпитание срещу страховити съперници.

Беднарек, който първоначално трябваше да бяга на 200 метра, е двукратен шампион в Диамантената лига и двукратен сребърен олимпийски медалист.

Колман има три титли от Диамантената лига на свое име, докато Блейк и Бромел спечелиха диамантения трофей на 100 метра съответно през 2024 г. и 2022 г.

Южноафриканецът Леотлела започна силно сезона, като спечели първия кръг в Кецяо, преди да завърши втори в Сямън.

Сред участниците са още нигериецът Кайинсола Аджайи и австралиецът Лачлан Кенеди.

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Снимки: Gettyimages