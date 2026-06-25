Германци спечелиха най-дългото картинг състезание в България

Над 260 състезатели, разпределени в 56 отбора от 19 държави, взеха участие този уикенд в най-дългото картинг състезание, провеждано някога на територията на България.

Вицешампионът във Формула 2 Джак Крауфорд, който е резервен пилот на отбора на Астън Мартин във Формула 1, най-популярният картинг влогър Камерън Дас, бяха само част от звездните състезатели в първата по рода си 25-часова надпревара. Също така, пиарът на Астън Мартин в Световния шампионат по издръжливост Анди Стобарт се присъедини към екипа на “Еко и приятели” по-малко от седмица след финала на “24-те часа на Льо Ман”.

Дори и тези впечатляващи пилоти обаче нямаха шанс за подиум заради убийствената конкуренция в челото. Немският тим PF Racing, воден от придобилия статут на легенда в България Денис Хьолер, спечели заслужено първото място, финиширайки на две обиколки пред водещия български отбор “Кандиларов” с пилоти: Константин Кирчев, Калоян Върбицалиев, Адриан Аначков и гост пилотът от Франция Гьом Файе.

Победителите в първите два старта за сезона от LVF също се бореха до последно за подиума. Украинците от JustiniRT обаче надделяха с 18 секунди в тази битка с Георги Илиев и Виктор Николов, които специално за “ЕКО 25 часа на България” получиха подкрепата на французина Люк Валтер.

Два немски отбора си тръгнаха като победители от Кюстендил, след като в Gold категорията ERT by KCG завърши на едва 9,5 секунди пред българите от Bumper Busters. В Silver обаче първото място отиде в ръцете на българския екипаж Lochman JR, който прогресира до престижната 26-а позиция в общото класиране независимо от допълнителните пет бокса, които отборите от категорията трябва да направят по правилник.

Деветият сезон в шампионата на Karting Events Bulgaria ще се рестартира след лятната пауза с 12-часова надпревара отново на пистата в Кюстендил на 29 август.

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