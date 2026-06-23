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Световната гимнастика промени правилата за провеждане на церемониите по награждаване

  • 23 юни 2026 | 15:29
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Световната гимнастика промени правилата за провеждане на церемониите по награждаване

Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) актуализира своя кодекс за поведение на спортистите на церемониите по награждаване, включително добави два нови члена, които очертават санкции за етични нарушения, съобщават от организацията.

Към документа са добавени членове 13 и 14. Първият налага строга забрана за политическа, религиозна или расова пропаганда на подиума; показването, носенето или използването на каквито и да е политически, религиозни или расови символи, знаци, послания, банери, дрехи или жестове; и показването на всякакви знамена, различни от официалните национални знамена, одобрени от Световната гимнастика. Член 14 очертава санкции, според които нарушенията на член 13 представляват сериозно нарушение, включително дисквалификация, анулиране на резултати и отнемане на медали и титли.

Националните федерации ще носят пълна отговорност за спазването на правилата от страна на своите спортисти, а нарушенията могат да доведат до дисциплинарни и финансови санкции срещу организацията.

На 30 март, по време на церемонията по награждаване на медалистите на Световната купа в София, сребърната медалистка София Илтерякова от Русия, която стоеше на подиума, не се обърна с лице към таблото, показващо знамената, докато се изпълняваше химнът в чест на победителката - украинката Таисия Онофричук. Старши треньорката на руския тим Татяна Сергаева отдаде поведението на спортистката на объркване. Гимнастичката получи предупреждение заради инцидента.

По-късно украинката София Краинска сложи слушалки и покри лицето си с ръце по време на изпълнението на руския химн в чест на победата на Яна Зайкина на финала с лента при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, където руският отбор участва със знамето и химна си за първи път от пет години.

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