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Сливен и Ямбол ще бъдат домакини на държавните по скокове на батут и акробатична пътека

  • 23 юни 2026 | 10:33
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Сливен и Ямбол ще бъдат домакини на държавните по скокове на батут и акробатична пътека

Сливен и Ямбол ще бъдат домакини на държавните първенства по скокове на батут, двоен минибатут и акробатична пътека, в които ще участват над 350 състезатели от 15 клуба в страната.

На 24 и 25 юни в зала „Младост“ в Сливен ще се проведе държавното първенство по двоен минибатут и акробатична пътека. В първия ден от 15:00 часа са квалификациите, а на 25 юни от 10:00 часа ще се състоят финалите.

След това от 26 до 28 юни Ямбол ще приеме държавното първенство в олимпийската дисциплина – индивидуален батут, а програмата включва и дисциплините синхрон, смесен синхрон при 11-12 и жени/мъже.

Състезанието ще се проведе в напълно реновираната зала „Диана“, а организаторите от Българската федерация по скокове на батут очакват официален гост на първенството да бъде министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Шампионатите са част от подготовката на българските състезатели за световното първенство, което ще се проведе през ноември в Китай.

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