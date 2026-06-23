Европейски шампионки бяха специални гости на инициативата "Светилник"

Състезателките от националния отбор на България по художествена гимнастика Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова, които триумфираха на 42-ото Европейско първенство във Варна, бяха специални гости на официалната церемония на инициативата „Светилник 2025- 2026: Че какво без песен е светът“.

На сцената на Народния театър „Иван Вазов“ талантливите гимнастички символично разпалиха пламъка на „Светилник“ - инициатива на Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели "Музикаутор" за създаване и даряване на училищни химни, с участие на ученици и учители и със съдействие на институции и медии. Целта е изграждане на общи ценности и перспективи чрез образование, изкуство и култура.

"След забележителните си успехи на европейския подиум, трите ни талантливи гимнастички отново бяха посланици на вдъхновението, красотата и българския дух - този път извън състезателния килим, където с присъствието си символично разпалиха пламъка на знанието, таланта и мечтите", написаха от БФХГ във Фейсбук.

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