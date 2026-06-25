Григор срещу неудобeн съперник в битка за 1/2-финал в Майорка

Нови емоции ще предложи на родните фенове на тениса днешният състезателен ден на ATP 250 турнира на трева в Майорка (Испания). Първата ракета на България Григор Димитров отново ще излезе на корта, след като достигна до четвъртфиналите на надпреварата. Поредното препятствие през него е вторият поставен Алехандро Давидович Фокина. Двамата ще закрият програмата на централния корт, като мачът е насрочен за 18:30 часа.

Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

25-годишният испанец се е доказал като един от неудобните съперници за Григор. Двамата са се срещали два пъти, като Фокина има 100% успеваемост в тези мачове - първият от тях бе в Рим през 2021 година - 6:4, 7:6(2), а следващият година по-късно на полуфиналите в Монте Карло - 6:4, 6:7(2), 6:3. И двата им сблъсъка до момента обаче бяха на клей.

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Григор Димитров все още няма загубен сет на тревата в Майорка. Той започна участието си в турнира с успех срещу австралиеца Марк Полманс с 6:1, 7:6(3) , а във втория кръг отстрани йорданеца Абдула Шелбайх с 6:2, 6:4. Така за първи път през сезона най-добрият български тенисист достигна до четвъртфиналите на турнир от АТР. За последно той игра на тази фаза в Монте Карло през 2025 г.

Алехандро Давидович Фокина от своя страна почиваше на старта, а във втория кръг победи с лекота квалификанта Адам Уолтън с 6:4, 7:5.

Grigor on grass 💚



Dimitrov defeats Shelbayh 6-2 6-4 to book a place in his first quarter-final since Monte-Carlo 2025!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/MnHURAlnA1 — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2026

Двубоят между Димитров и Фокина се определя като “финал преди финала”, тъй като със сигурност победителят от този дуел ще е и фаворит номер 1 за трофея.

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