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  3. Шестима българи се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF в Добрич

Шестима българи се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF в Добрич

  • 25 юни 2026 | 08:39
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Шестима българи се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF в Добрич

Калоян Шиков и Добромир Манолов при юношите, както и Александра Рангелова, Никол Нунева, Елеонора Тонева и Андрея Глушкова при девойките, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир от категория J60 на ITF в Добрич. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".

Юноши, 1/8-финали:

№1 Калоян Шиков – Рафаел Марин (Румъния)

Добромир Манолов – Александру Кръчун (Румъния) 6:0, 6:1

Мартин Бонев – №2 Родион Четвериков (Украйна) 4:6, 6:4, 1:6

Девойки, 1/8-финали:

№1 Александра Рангелова – Рая Маркова 6:1, 6:1

№2 Никол Нунева – Вероника Маверо (Италия) 4:6, 6:3, 6:4

№4 Елеонора Тонева – Константина Волонаки (Гърция) 6:4, 6:2

№5 Андрея Глушкова – Антония Станева 6:4, 6:1

№7 Елена Пападопулу – Клариса Санти (Италия) 2:6, 6:0, 4:6

№8 Рафаела Симеонова – Леа Гомбарикова (Словакия) 5:7, 3:6

Турнирът предоставя отлична възможност на младите български таланти да трупат международен опит и да печелят ценни точки за световната юношеска ранглиста.

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