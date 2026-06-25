Шестима българи се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF в Добрич

Калоян Шиков и Добромир Манолов при юношите, както и Александра Рангелова, Никол Нунева, Елеонора Тонева и Андрея Глушкова при девойките, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир от категория J60 на ITF в Добрич. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".
Юноши, 1/8-финали:
№1 Калоян Шиков – Рафаел Марин (Румъния)
Добромир Манолов – Александру Кръчун (Румъния) 6:0, 6:1
Мартин Бонев – №2 Родион Четвериков (Украйна) 4:6, 6:4, 1:6
Девойки, 1/8-финали:
№1 Александра Рангелова – Рая Маркова 6:1, 6:1
№2 Никол Нунева – Вероника Маверо (Италия) 4:6, 6:3, 6:4
№4 Елеонора Тонева – Константина Волонаки (Гърция) 6:4, 6:2
№5 Андрея Глушкова – Антония Станева 6:4, 6:1
№7 Елена Пападопулу – Клариса Санти (Италия) 2:6, 6:0, 4:6
№8 Рафаела Симеонова – Леа Гомбарикова (Словакия) 5:7, 3:6
Турнирът предоставя отлична възможност на младите български таланти да трупат международен опит и да печелят ценни точки за световната юношеска ранглиста.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google