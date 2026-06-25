22-ма на старта на ФК Кюстендил (програмата за контролите)

Едноименният тим на Кюстендил започва подготовката си за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. Сборът е тази вечер в 18:00 часа. Треньорът Мартин Йорданов ще изведе 22 футболисти за първа тренировка. Съставът е комплектован от млади, местни футболисти. Търсят се опитни играчи за две позиции. Целият процес ще протича на местната база. Договорени са пет приятелски срещи.
Програмата за контролите:
4 юли: Кюстендил – Беласица (Петрич)
8 юли (уточнява се мястото на провеждането): Кюстендил – Септември (Симитли)
11 юли: Кюстендил – ОФК Костинброд
25 юли: Миньор (Перник) – Кюстендил