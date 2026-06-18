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Мартин Йорданов пак е старши треньор на ФК Кюстендил, ще гради млад отбор

  • 18 юни 2026 | 14:07
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Мартин Йорданов пак е старши треньор на ФК Кюстендил, ще гради млад отбор

Мартин Йорданов отново ще води представителния отбор на град Кюстендил. След две години работа в детско-юношеската школа на клуба, той се завръща като старши треньор на първия тим. Йорданов събира отбора на 25 юни за начало на подготовката за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига.

„Целта е да подмладим състава. В него да има повече местни момчета. Ще си върнем и такива, които досега играха за други отбори. Ще градим млад състав, около няколко опитни футболисти. Амбициите ни са да изграждаме и развиваме младите и отбора като цяло. В хода на подготовката ще изиграем минимум пет приятелски срещи. Вече имаме договорени контроли с Беласица (Петрич) за 4 юли и Септември (Симитли) за 8 юли. Търсим съперници за 11 юли, 18 юли и 25 юли. При възможност можем да проведем и още контроли на различни дати от набелязаните“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов.

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