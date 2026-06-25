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Станаха ясни първите четири участници на ЕвроВолей 2028 при жените

  • 25 юни 2026 | 04:33
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Станаха ясни първите четири участници на ЕвроВолей 2028 при жените

След като станаха ясни първите четири отбора-участници на ЕвроВолей 2028 при мъжете, се разбра и кои са тимовете, които първи се класират за шампионата на Стария континент при жените. Това са полуфиналистите в Европейската лига 2026 - Словения, Словакия, Швеция и Унгария.

Ясни са първите четири отбора за Евроволей 2028
Ясни са първите четири отбора за Евроволей 2028

Според новия регламент 24-те места за ЕвроВолей 2028 се разпределят между: четирите домакини на турнира, четирите отбора-полуфиналисти в Европейската лига тази година, полуфиналистите от Европейската лига през 2027-а, както и шампионът от ЕвроВолей 2026. Останалите 11 места ще бъдат разпределени между най-високо класираните отбори, които все още не са получили квота за шампионата според европейската ранглиста на националните отбори след края на Европейската лига 2027 и Лигата на нациите 2027.

И четирите отбора - Словения, Швеция, Унгария и Словакия, завършиха с по 6 победи от 6 мача и 18 точки в груповата фаза на Европейската лига. Така на полуфиналите, които ще бъдат на разменено гостуване, Унгария среща Швеция, а Словакия ще играе със Словения.

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