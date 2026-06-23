Ясни са първите четири отбора за Евроволей 2028

Ясни са първите четири отбора-участници на европейското първенство през 2028 г. Това са полуфиналистите в Европейската лига 2026 - Нидерландия, Дания, Финландия и Израел.

Според новия регламент 24-те места за шампионата на Стария континент се разпределят по следния начин: четирите домакини на надпреварата, четирите отбора-полуфиналисти в Европейската лига тази година, полуфиналистите от Европейската лига през 2027 г., както и шампионът от Евроволей 2026 (съдомакин, на което е и България). Останалите 11 места ще бъдат разпределени между най-високо класираните отбори, които все още не са получили квота според европейското класиране за националните отбори в края на Европейската лига 2027 и Лигата на нациите 2027.

Волейболистите от Нидерландия записаха 6 победи от 6 мача и нито един загубен гейм. Финландия също се поздрави с 6 успеха и три загубени гейма. Същият баланс имат и Дания и Израел, но имат по 17 точки и по-различно точково съотношение.

Класиране в Европейската лига - ТУК

Полуфиналите ще се проведат на 27 и 28 юни (събота и неделя). Дания среща Финландия, а Нидерландия - Израел.

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