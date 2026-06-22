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  3. Яница Динева и Дара Стоянова ще представят България на Световната чалъндж купа в Румъния

Яница Динева и Дара Стоянова ще представят България на Световната чалъндж купа в Румъния

  • 22 юни 2026 | 19:05
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Яница Динева и Дара Стоянова ще представят България на Световната чалъндж купа в Румъния

Яница Динева и Дара Стоянова ще представят България на Световна чалъндж купа по художествена гимнастика, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Клуж-Напока (Румъния). Това е един от най-силните турнири под егидата на Световната гимнастика, а българките ще премерят сили с част от световния елит.

В Испания, на VI International Tournament Grand Premium 2026 в Пладжа д'Аро, на килима ще излезе Алекса Рашева, а олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн ще проведе специален мастър клас за участничките.

У нас от 26 до 28 юни Шумен ще бъде домакин на Държавното първенство ансамбли, категория „Б“. „Арена Шумен“ ще приеме съчетанията на девойки младша възраст до 11 години, девойки младша възраст и жени, а надпреварата ще събере десетки отбори от цялата страна.

Организатор на шампионата е Българска федерация по художествена гимнастика, а домакин и съорганизатор е СКХГ Алегро. Главен съдия на състезанието е Светлана Куюмджиева, а неин заместник - Преслава Генчева, съобщават от БФХГ.

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