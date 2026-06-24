Девойките U18 обраха индивидуалните награди на Балканиадата

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 18 години обраха индивидуалните награди на Балканиадата в Тирана (Албания), след като спечелиха и титлата.
Девойките на България U18 спечелиха Балканиадата в Албания
Воденият от Атанас Петров тим грабна три от индивидуалните отличия на турнира.
Капитанът на България за Балканиадата Една Тодорова беше избрана за Най-полезна състезателка (MVP).
Ивайла Рикова бе отличена за Най-добър разпределител.
Божидара Иванова пък стана Най-добър диагонал.
Снимки: balkanvolleyball.orgДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google