Девойките на България U18 спечелиха Балканиадата в Албания

Националният отбор на България за девойки до 18 години спечели титлата на Балканиадата в Тирана (Албания). Момичетата на селекционера Атанас Петров разгромиха домакините от Албания с 3:0 (25:10, 25:8, 25:18) в последния си мач на турнира, игран този следобед.

По този начин младите български "лъвици" завършиха с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с което спечелиха и балканската титла.

Балканиадата бе част от подготовката на България за предстоящото Европейско първенство в Литва и Латвия, което започва следващата сряда (1 юли).

Най-полезна за България стана Катерина Попова с 11 точки (2 аса и 60% ефективност в атака - +7), а Сияна Гендузова добави 9 точки (3 аса, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +4) за победата.

За Албания Алися Касо и резервата Ванеса Ламай завършиха с по едва 4 точки.

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