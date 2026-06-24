3DMAX привлече Kursy след раздялата с Ex3rcice

Отборът на 3DMAX официално представи Жереми "Kursy" Гаст като нов играч на отбора. Бившият състезател на GamerLegion заема мястото на Пиер "Ex3rcice" Бюлинж, който по-рано през деня беше преместен на резервната скамейка.

La pièce manquante 🧩@Kursycs2 rejoint officiellement notre équipe Counter-Strike en tant que rifle.



Bienvenue Jeremy. #DevilNeverDies pic.twitter.com/7fkAMj7jI3 — Team 3DMAX (@3DMAXGaming) June 24, 2026

Въпреки че е познат най-вече като AWP играч, Kursy ще изпълнява ролята на стрелец в новия си тим, тъй като снайперът на 3DMAX остава Браян "Maka" Канда.

24-годишният французин се завръща в професионалната сцена след близо девет месеца неактивност, след като беше изваден от състава на GamerLegion.

Снимка: 3DMAX

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