Националите заминаха за Северна Македония

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България замина за Северна Македония.

Контролата срещу домакините предстои утре (25.06) от 19:00 часа.

Преди седмица националите победиха същия противник с 97-68 в друга приятелска среща, играна в Самоков.

Двубоят в Скопие е част от подготовката на българския състав за предстоящия мач срещу Норвегия на 5 юли в „Арена Ботевград“.

Именно в Ботевград националите ще продължат тренировки преди срещата от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов