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Националите заминаха за Северна Македония

  • 24 юни 2026 | 18:17
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Националите заминаха за Северна Македония

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България замина за Северна Македония.

Контролата срещу домакините предстои утре (25.06) от 19:00 часа.

Преди седмица националите победиха същия противник с 97-68 в друга приятелска среща, играна в Самоков.

Двубоят в Скопие е част от подготовката на българския състав за предстоящия мач срещу Норвегия на 5 юли в „Арена Ботевград“.

Именно в Ботевград националите ще продължат тренировки преди срещата от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

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Снимки: Владимир Иванов

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