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Орлин Атанасов: Бъдещето на играта у нас не зависи от формата на НБЛ

  • 24 юни 2026 | 17:57
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Орлин Атанасов: Бъдещето на играта у нас не зависи от формата на НБЛ

Членът на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол и кандидат за президент на организацията Орлин Атанасов и неговият екип изразиха несъгласието си с „вредното за българския баскетбол бездействие на ръководството на БФБаскетбол по отношение организацията на първенствата за сезон 2026/27“, се посочва в депозирано на 19 юни официално писмо до Управителния съвет на централата, което бе оповестено днес от агенция Sports Management Bulgaria.

„След гръмките обещания по време на отчетното общо събрание на БФБаскетбол през април, настъпи характерната за федерацията удобна тишина. Въпреки заявената готовност за невиждана ефективност в подготовката на новия сезон, реално не се случва нищо, а вече е краят на юни. Все още няма яснота за формата на състезанията и турнирите при подрастващите, нито за нивата под НБЛ.

Смесицата от предизборна парализа и ваканционна апатия се нарушава единствено от обсъжданията относно броя на отборите в НБЛ. Но това е следствие на новите заявки, а не на някакви качествени реформи там. Убеден съм, че бъдещето на играта у нас не зависи от формата на НБЛ“, гласи мнението на Атанасов.

„Трябва да се работи по всички направления. По този повод с екипа ми подготвихме писмо до колегите от УС на БФБаскетбол. И тъй като само един от тях прояви отношение към него, преценявам, че е време да запозная цялата баскетболна общественост с тези казуси.

Нежеланието на федерацията да взема решения след отчетното събрание е видимо и най-вече вредно за българския баскетбол“, добавя Орлин Атанасов.

Снимка: Фейсбук

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