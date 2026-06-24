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Дуплантис ще бъде голямата звезда в овчарския скок в Цюрих

  • 24 юни 2026 | 13:25
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Дуплантис ще бъде голямата звезда в овчарския скок в Цюрих

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис ще се завърне на турнира Weltklasse в Цюрих като част от кампанията си в Диамантената лига през 2026 г. Шведът ще оглави състезанието в овчарския скок за мъже на 27 август.

Дуплантис ще се състезава в Цюрих за шеста поредна година, продължавайки стремежа си към 16-и световен рекорд и шеста титла от Диамантената лига през 2026 г.

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Шведската суперзвезда е спечелил три от петте си диамантени трофея именно в Цюрих, включително последния си такъв през първия ден от финала миналата година.

Той се надява да спечели титлата във веригата за шести пореден сезон на тазгодишния финал в Брюксел на 4-5 септември, с което ще се доближи само на една победа от настоящия рекорд от седем титли, държан от Рено Лавийени и Крисчън Тейлър.

Дуплантис имаше смесен старт на сезона в Диамантената лига тази година, като подобри рекорда на турнира в Кецяо, преди да претърпи изненадващо поражение на родна земя в Стокхолм.

Той се завръща към надпреварите от Диамантената лига тази неделя в Париж, след което ще участва в Монако, Лондон, Силезия, Лозана и Цюрих.

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Снимки: Imago

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