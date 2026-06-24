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KWU SENSHI Световна купа за аматьори с трето издание през юли

  • 24 юни 2026 | 16:37
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KWU SENSHI Световна купа за аматьори с трето издание през юли

Третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 предстои да събере бойци от цял свят в едно от най-престижните събития на лятото за каратеките. Атрактивният турнир, включващ техники от пълен контакт карате и муай тай, ще се проведе в рамките на XX Международен летен лагер по бойни спортове от 5 до 12 юли във Варна.

Висок престиж, адреналин и силна международна конкуренция очакват участниците в надпреварата, в която ще се включат силни бойци от Аржентина, Бразилия, САЩ, Англия, Полша, Испания, Казахстан, Япония и още държави от Европа и света. На ринга ще излязат 48 опитни състезатели, които ще демонстрират не само отлична техника и физическа подготовка, но и стриктна дисциплина, характерна за бойните спортове. Турнирът ще се проведе в 6 теглови категории – до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг и над 90 кг, с по 8 участници във всяка дивизия. Двубоите ще се провеждат по правилата на KWU SENSHI - близки до муай тай. Зрителите ще се насладят на удари с лакти, захвати, хвърляния и подсечки, а всяка среща ще бъде в 3 рунда по 3 минути.

KWU SENSHI Световната купа за аматьори продължава да се утвърждава като важна платформа за развитие на бъдещите професионалисти. Участниците ще имат възможност да привлекат вниманието на треньори, спортни организации и медии, да проверят възможностите си срещу качествени съперници и да спечелят признание на международната сцена.

Освен за престиж и спортна слава, бойците ще се състезават и за сериозни финансови стимули, разпределени в трите ключови етапа на турнира – квалификации, полуфинали и финали. Победителите в квалификационните срещи на турнира ще получат по 1000 евро, а загубилите – по 500 евро. Успешните състезатели в полуфиналите ще спечелят по 1500 евро, докато техните опоненти ще получат по 1000 евро. Шампионите във всяка категория ще бъдат наградени с по 2000 евро, а финалистите, останали на второ място, ще получат парична премия от 1000 евро.

Състезателните дни на KWU SENSHI Световната купа за аматьори ще бъдат на 9 и 10 юли 2026 г. Двубоите ще бъдат предавани на живо в YouTube канала на KWU SENSHI, входът на турнира е свободен, а публиката може да проследи битките в спортната зала на курортен комплекс Камчия.

Третото издание на световната купа ще предостави на участниците възможност за професионално развитие и незабравими преживявания на световно ниво. Турнирът отново ще събере представители на различни бойни школи и ще покаже как спортът обединява хора и култури от различни държави.

Очаква се едно от най-атрактивните и оспорвани аматьорски бойни събития на 2026 година, което ще предложи сериозно предизвикателство за всички, готови да се борят за титлата и място сред новите шампиони на KWU SENSHI.

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