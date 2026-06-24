GIANTX прави рокади преди Summer Split, Flakked се завръща в LEC

Отборът на GIANTX потвърди две сериозни промени в състава си преди началото на европейското първенство по LoL - LEC Summer Split 2026. Организацията промотира Виктор "Flakked" Лирола Тортооса в първия отбор, докато О "Noah" Хьон-тек е изваден от титулярния състав.
Освен това топлейнърът Ерен "Lot" Йълдъз също беше пратен на резервната скамейка, като според информации негов заместник ще стане бившият играч на Fnatic Оскар "Oscarinin" Муньос. От GIANTX обясниха, че промените са продиктувани от нуждата от нова динамика в отбора след серия от класирания в Топ 4 без реален прогрес към титла.