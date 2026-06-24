Десетима българи на Европейското по сумо в Шотландия

Европейското първенство по сумо за мъже и жени ще се проведе в периода 26-28 юни 2026г. в гр. Стърлинг, Шотландия. Това е 30-тото европейско първенство в историята. Българският отбор ще се състои от 10 състезатели, като всяка страна има право на по двама участници в категория.

Ето състава ни за ЕП в Шотландия:

Георги Аначков категория до 70кг. – дебютира на Европейско първенство

Атанас Колев категория до77кг. – Европейски шампион и многократен европейски медалист

Пресиян Михов категория до 77кг.- Европейски шампион и многократен европейски медалист

Виктор Костов категория до 85кг.- многократен медалист от европейски първенства, шампионк в категория Абсолютна на България за 2026г.

Стилиан Иванов категория до 92 кг. Европейски шампион и многократен европейски медалист

Иван Благоев категория до 100кг. - Европейски шампион и многократен европейски и световен медалист

Михаил Мелехов катогория до 100кг. – Трети от ЕП за 2025г.

Симеон Станкович категория до 115кг. – Медалист от Световни и Европейски първенства

Михаела Христрова катерия до 65кг. - многократен медалист от европейски първенства

Станислава Атанасова категория до 80кг. - дебютира на Европейско първенство, шампионка в категория Абсолютна на България за 2026г.

Треньори ще бъда Христо Христов и Николай Николов

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