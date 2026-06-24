Крис Джоунс е първото попълнение на Цървена звезда

Израелското първенство приключи, Макаби Тел Авив победи градския си съперник Апоел, а в Цървена звезда пристигна Крис Джоунс.



През миналата година Джоунс носеше екипа на Апоел с голям успех, като записваше средно по 10 точки и 4.2 асистенции. В кариерата си е играл за АСВЕЛ Вильорбан, Макаби Тел Авив, Бурса.

Джоунс трябва да бъде една от ключовите фигури в системата на Наваро, както и да издигне организацията на играта на по-високо ниво.

След два сезона, в които Звезда успя да спечели само Купа Радивой Корач, в сръбския гранд решиха да започнат нов, амбициозен проект с Наваро на треньорския пост.



"Изключително съм благодарен, че съм тук. За мен да бъда част от такъв голям клуб не само в Сърбия, но и в Европа е страхотна възможност. Организацията е отлична, хората са страхотни, помагат ми да се адаптирам възможно най-бързо", каза Наваро в първото си интервю за официалния сайт на Цървена звезда.

Той подчерта също, че не е могъл да си представи по-добра среда за начало на нова глава от Звезда.



"Реших да напусна Малага през последната седмица от редовния сезон във Витория, мисля, че беше петък. Още в неделя агентът ми се обади и каза, че има интерес от Цървена звезда към мен. Бях много изненадан, защото не го очаквах. Оттогава трябваше да приключа всичко в Малага, прекарах там четири години и половина и имам само хубави спомени от този период. Въпреки това, имах чувството, че е време да отворя нова глава и не мога да си представя по-добро място за това от Белград и Цървена звезда."

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