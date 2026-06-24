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  3. Insani остава в MIBR, Legacy търси нов вариант

Insani остава в MIBR, Legacy търси нов вариант

  • 24 юни 2026 | 14:18
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Insani остава в MIBR, Legacy търси нов вариант

Фелипе "insani" Юджи няма да се присъедини към Legacy през настоящия трансферен прозорец, съобщават от Dust2.com.br. Новината е удар за Legacy, които виждаха в бразилския стрелец заместник на Винисиус "n1ssim" Перейра след отпадането на отбора от Мейджъра в Кьолн.

Въпреки че договорът на insani с MIBR изтича в края на 2026 година и все още не е подновен, играчът няма намерение да сменя отбора си на този етап. Така Legacy ще трябва да насочи вниманието си към други цели, докато MIBR може да се концентрира върху намирането на заместник на Клим "kl1m" Кривошеев, който се завърна в G2 .

Снимка: HLTV

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