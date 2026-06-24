Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Равена
  3. Роналдиньо: Нямам търпение да започна нов танц с топката и да напиша една красива история

Роналдиньо: Нямам търпение да започна нов танц с топката и да напиша една красива история

  • 24 юни 2026 | 13:54
  • 360
  • 0

Бразилската легенда Роналдиньо говори в Маями за потенциалното си завръщане на терена, след като подписа договор на 46-годишна възраст с Равена от италианската Серия "С".

Роналдиньо подписа с Равена
Роналдиньо подписа с Равена

Роналдиньо, който се отказа от професионалната си кариера през 2015 година, определи решението като „завръщане към танца с топката“. Самият той потвърди по време на събитие, което беше организирал в паузата между мачовете на Световното първенство в Северна Америка. Президентът на клуба Равена Игнацио Чиприани, предприемач и собственик на хотелска верига, определи трансфера като „изключителен момент“ за Равена. Клубът определи завръщането на Роналдиньо като „много повече от символично подписване“, а събитието се състоя в хотел „Cipriani Downtown Miami“ – собственост на президента на клуба.

„Нямам търпение да танцувам с топката и да напиша нова красива история с Игнацио Чиприани и семейство Чиприани. Футболът винаги е бил радостен за мен и съм развълнуван да донеса този дух в Равена. Нека магията започне!“, каза играчът в изявление на уебсайта на клуба.

През изминалата кампания отборът от провинция Емилия Романя се завърна от Серия "D" и опита да направи последователни промоции до Серия "В", но остана на трето място в поток “В” на третото ниво, а на плейофите претърпя във втория кръг две поражения от Салернитана и отпадна. Сега за равенци предстои нова атака на второто ниво.

Роналдиньо изигра последния си мач като професионалист през  2015-а за Флуминензе. Малко повече от две години по-късно той официално прекрати кариерата си. Екстравагантният нападател беше избиран два пъти за играч на годината на ФИФА през 2004 и 2005 година. Също така във визитката му има спечелена Шампионска лига с Барселона през 2006-а и Световното първенство с Бразилия през 2002-а година.

Сред най-големите му постижения е двукратното му избиране за футболист на годината на ФИФА, а също така в кариерата си е бил два пъти шампион на Испания, веднъж на Италия с Милан, има титли в Бразилия с родния си Гремио, с Атлетико Минейро и Флуминензе, както и 97 мача и 33 гола за националния тим на Бразилия в рамките на 14 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

  • 24 юни 2026 | 11:33
  • 3388
  • 12
Чехите продължават да вярват, че мечтата им да продължат в елиминациите ще се осъществи

Чехите продължават да вярват, че мечтата им да продължат в елиминациите ще се осъществи

  • 24 юни 2026 | 11:16
  • 598
  • 0
Греъм Потър: Трябва да бъдем компактни в защита срещу Япония

Греъм Потър: Трябва да бъдем компактни в защита срещу Япония

  • 24 юни 2026 | 11:13
  • 633
  • 0
Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

  • 24 юни 2026 | 11:11
  • 1379
  • 1
Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

  • 24 юни 2026 | 11:09
  • 681
  • 0
Катар ще се стреми да пренапише историята

Катар ще се стреми да пренапише историята

  • 24 юни 2026 | 11:05
  • 451
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

  • 24 юни 2026 | 13:49
  • 5304
  • 8
Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 14:10
  • 2316
  • 1
Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 16141
  • 80
ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

  • 24 юни 2026 | 12:11
  • 7502
  • 7
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 27082
  • 59
Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

  • 24 юни 2026 | 12:11
  • 6789
  • 13