Роналдиньо: Нямам търпение да започна нов танц с топката и да напиша една красива история

Бразилската легенда Роналдиньо говори в Маями за потенциалното си завръщане на терена, след като подписа договор на 46-годишна възраст с Равена от италианската Серия "С".

Роналдиньо подписа с Равена

Роналдиньо, който се отказа от професионалната си кариера през 2015 година, определи решението като „завръщане към танца с топката“. Самият той потвърди по време на събитие, което беше организирал в паузата между мачовете на Световното първенство в Северна Америка. Президентът на клуба Равена Игнацио Чиприани, предприемач и собственик на хотелска верига, определи трансфера като „изключителен момент“ за Равена. Клубът определи завръщането на Роналдиньо като „много повече от символично подписване“, а събитието се състоя в хотел „Cipriani Downtown Miami“ – собственост на президента на клуба.

„Нямам търпение да танцувам с топката и да напиша нова красива история с Игнацио Чиприани и семейство Чиприани. Футболът винаги е бил радостен за мен и съм развълнуван да донеса този дух в Равена. Нека магията започне!“, каза играчът в изявление на уебсайта на клуба.

A nova camisa do Ravenna apresentada por Ronaldinho. Lenda brasileira entra no clube da Serie C como investidor e terá inscrição de jogador, embora não se espere que ele dispute partidas oficiais. pic.twitter.com/hNvpblKvMV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 23, 2026

През изминалата кампания отборът от провинция Емилия Романя се завърна от Серия "D" и опита да направи последователни промоции до Серия "В", но остана на трето място в поток “В” на третото ниво, а на плейофите претърпя във втория кръг две поражения от Салернитана и отпадна. Сега за равенци предстои нова атака на второто ниво.

Роналдиньо изигра последния си мач като професионалист през 2015-а за Флуминензе. Малко повече от две години по-късно той официално прекрати кариерата си. Екстравагантният нападател беше избиран два пъти за играч на годината на ФИФА през 2004 и 2005 година. Също така във визитката му има спечелена Шампионска лига с Барселона през 2006-а и Световното първенство с Бразилия през 2002-а година.

🇮🇹 Serie C Ravenna have unveiled a new shirt for the 26/27 season, in partnership with Ronaldinho



Ronaldinho will register as a player and hopes to ‘score his final professional goal’ with them



£119…but you do get a nice box pic.twitter.com/h6fkC9F5nF — Calcio England (@CalcioEngland) June 23, 2026

Сред най-големите му постижения е двукратното му избиране за футболист на годината на ФИФА, а също така в кариерата си е бил два пъти шампион на Испания, веднъж на Италия с Милан, има титли в Бразилия с родния си Гремио, с Атлетико Минейро и Флуминензе, както и 97 мача и 33 гола за националния тим на Бразилия в рамките на 14 години.

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Снимки: Imago