Легендарният Роналдиньо подновява кариерата си - ще играе в Италия

Носителят на "Златната топка" Роналдиньо, който е на 46 години, ще подпише договор с италианския клуб от Серия C Равена. За това съобщи пред агенция АНСА вицепрезидентът на Равена Ариедо Браида. Легендарният бразилец е и съсобственик на въпросния клуб.

"Роналдиньо е шампион, независимо от възрастта си. Равена ще подпише договор с него и за клуб, като нашия, това е невероятно постижение. В близките часове ще се състои представянето на изключителния футболист", коментира шефът. На въпрос дали 46-годишният бразилец може да се появи на терена, Браида отговори: "Ще видим, не е изключено. Както вече казах, шампионите нямат възраст."

Както съобщи и вестник "Гадзета дело Спорт", официалното съобщение за връщането на Роналдиньо ще бъде на 23 юни в Маями. "С нетърпение очаквам завръщането в играта и възможност да напише нова история с клуб. Футболът за мен винаги е бил източник на радост и искам да предам този дух на Равена", каза Роналдиньо.

Brazil stars Ronaldinho, Kaká, and Cafu were at the stadium to watch the Brazil vs. Haiti game. pic.twitter.com/nYlsbNadlA — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 20, 2026

Роналдиньо официално приключи кариерата си през 2018 година, когато разтрогна договора си с Флуминензе. Той е двукратен шампион на Испания с Барселона и е печелил Шампионската лига. Играл е още за Пари Сен Жермен, Милан, Фламенго, Атлетико Минейро и Гремио. С Бразилия е световен шампион от 2002. През 2005 печели "Златната топка”, припомня БТА.

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