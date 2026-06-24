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Роналдиньо подписа с Равена

  • 24 юни 2026 | 08:51
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Бившият бразилски национал Роналдиньо беше представен като играч на италианския третодивизионен клуб Равена на 46-годишна възраст. Представянето се състоя в ресторант в Маями във вторник и привлече значително внимание към отбора от Северна Италия.

Все още не е ясно каква точно ще бъде ролята на Роналдиньо в клуба и дали се очаква той да се появи на терена в официални мачове. Роналдиньо не е играл в официален двубой от 2015 година, когато прекрати професионалната си кариера в Флуминензе.

Той бе част от състава на бразилския тим, който стана световен шампион през 2002 година, спечели Златната топка и направи значителна кариера Пари Сен Жермен, Барселона и Милан.

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