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Медалите на Росенов и Киуан ще са трамплин за Европейското

  • 24 юни 2026 | 13:33
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Медалите на Росенов и Киуан ще са трамплин за Европейското

Силното представяне на Световната купа в Китай дава амбиция на български боксьори да се целят в златните медали от предстоящото през септември европейско първенство, на което София ще бъде домакин.

Около това мнение се обединиха старши треньорът на мъжкия национален отбор Жоел Арате и състезателите Рами Киуан и Радослав Росенов, които във вторник се прибраха от Китай. В Гуейян Киуан игра финал в категория до 75 килограма, докато Росенов се поздрави с бронза при 60-килограмовите.

"Световната купа бе много важно състезание за нас, защото в него участваха най-добрите боксьори в света. Радослав Росенов изигра три мача срещу медалисти от големи първенства. Победи актуалния шампион на Азия от Монголия с 3:2 гласа, след това победи с 5:0 бронзовия медалист от миналогодишното световно първенство от Япония и на полуфинала игра срещу световния и олимпийски шампион от Узбекистан. Той загуби с 1:4, но по моя оценка се справи много добре. Преди мача той бе с аркада от срещата с японеца и изобщо не бе ясно дали ще може да излезе за полуфинала. Рами Киуан също игра мачове срещу най-добрите боксьори. На финала загуби от представителя на Азербайджан. Виждаме някои грешки, които трябва да се изчистят. Тук е моментът да поздравя и моя помощник Валентин Поптолев, който изведе останалата част от тима до четири медала - един златен, един сребърен и два бронзови, на турнира в Усти над Лебем, Чехия", каза Арате на пресконференция в столицата.

"Тази Световна купа бе една от последните проверки преди европейското първенство в София. Смятам, че успяхме да покажем една добра форма. Играхме срещу едни от най-добрите отбори в света и направихме силни мачове. Това се дължеше на добрата ни подготовка. Сега ми предстои да играя на европейското първенство, а след него ще се ориентирам към моята олимпийска категория. Целта ми е да взема квота още на първата възможна квалификация", добави Киуан.

"Не мога да кажа, че не съм доволен от представянето си. В първия си мач победих монголеца, който бе втори на предишната Световна купа. След това спечелих и срещу японеца, който като мен е медалист от световното първенство в Ливърпул миналата година. В последния рунд обаче получих аркада. С Жоел Арате преценихме, че въпреки нея мога да изляза за полуфинала и да играя срещу олимпийския шампион от Узбекистан. Мачът беше равностоен, но у мен имаше притеснение заради аркадата. Това ме амбицира да тренирам още по-здраво, за да мога и да се представям още по-добре. Амбицията ми е да грабна златото на европейското първенство за мъже пред нашата публика", коментира Росенов.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе между 15 и 26 септември в "Асикс Арена" в София. Това ще бъде първият случай, в който България е домакин на европейско първенство за мъже и за жени.

В началото на септември у нас се очаква да пристигнат голяма част от отборите, които ще участват на шампионата, за провеждането на спаринги. Иначе активната подготовка на българските национали ще стартира през втората половина на юли месец.

Треньорът Арате посочи, че елементите, върху които българските боксьори най-много трябва да наблегнат в подготовката си, са тактиката и психиката. Откъм техника той добави, че националите разполагат с всички необходими качества.

Арате добави още, че към момента има да решава две дилеми за европейското първенство. Едната е в категория до 55 килограма, където конкуренти са бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж Хавиер Ибанес и Ясен Радев. Другата е при най-тежките, където изборът е между Кирил Борисов и Йордан Морехон.

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Снимки: Startphoto

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